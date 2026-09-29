Salud Guanajuato llama a reconocer síntomas de infarto

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato llamó a la población a reconocer oportunamente los síntomas de un infarto y solicitar ayuda de inmediato ante una emergencia cardíaca, como parte de las actividades de la Semana Nacional del Corazón.

La dependencia señaló que un infarto puede manifestarse con dolor u opresión en el pecho, falta de aire, sudor frío o molestias que se extienden hacia el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula. Ante cualquiera de estos síntomas, recomendó pedir ayuda y llamar de inmediato al 911.

Salud Guanajuato impulsa espacios cardioprotegidos

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que una emergencia cardíaca puede ocurrir en cualquier momento y que la primera persona en ayudar puede encontrarse en cualquier área.

Por ello, destacó la importancia de contar con conocimientos básicos para responder durante los primeros minutos de una emergencia, mientras llega la atención especializada.

Agregó que se impulsa la estrategia Espacios Cardioprotegidos, con el objetivo de establecer un marco normativo que fortalezca su implementación, regulación y sostenibilidad.

Como parte de estas acciones, las Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud de Guanajuato avanzan en su preparación para convertirse en espacios cardioprotegidos, mediante el fortalecimiento de las capacidades del personal para responder ante situaciones de emergencia.

Cerca de 199 personas reciben capacitación

Cerca de 199 personas de las áreas administrativas, enfermería, medicina y psicología han recibido capacitación por parte del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG).

La preparación incluye reanimación cardiopulmonar (RCP) solo con las manos y el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

Llaman a no esperar a que desaparezcan las molestias

La Secretaría de Salud de Guanajuato señaló que reconocer los síntomas de un infarto permite buscar atención médica de manera oportuna en un Hospital Comunitario o General.

Ante una emergencia, recomendó no esperar a que las molestias desaparezcan y solicitar ayuda inmediatamente.

Asimismo, indicó que si una persona pierde el conocimiento y no respira normalmente, iniciar RCP solo con las manos y utilizar un DEA, cuando esté disponible y se cuente con capacitación, puede contribuir a mantener una respuesta de emergencia mientras llega el personal especializado.

La dependencia recordó que una emergencia cardíaca puede presentarse en cualquier momento, por lo que llamó a estar preparados, reconocer las señales de alerta, llamar al 911 y saber cómo actuar ante estas situaciones.