Gonzalo Bernal Rivas lleva investigación de la UG a congresos de Brasil y España

Salamanca, Guanajuato.- Gonzalo Enrique Bernal Rivas, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato (UG), adscrito a la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Salamanca, participó en dos congresos internacionales celebrados en Brasil y España, donde presentó investigaciones relacionadas con el arte público.

El académico participó en el 11º Congreso Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología y Seminario de Artes Digitales 2026 (CIACT-SAD11), realizado en Belo Horizonte, Brasil, así como en el VII ANIAV International Congress of Research in Visual Arts 2026, en la Universidad Politécnica de Valencia, España.

En Brasil presentó la investigación “Luchadores sociales como arte público: Artificios culturales en México”, mientras que en España presentó el trabajo “Hospitalidad y nuevo arte público: análisis interdisciplinar de dos obras contemporáneas”.

Investigación de la Universidad de Guanajuato sobre aprendizaje de inglés

Además de su participación en los congresos internacionales, Bernal Rivas es autor del artículo “Aprender inglés jugando en nivel medio superior: percepciones y expectativas estudiantiles en la Universidad de Guanajuato”, publicado en la edición de junio de la Revista Científica del Observatorio del Juego.

La investigación fue realizada en la ENMS Salamanca con el objetivo de conocer las percepciones y expectativas del estudiantado sobre el uso de juegos como estrategia didáctica en las unidades de aprendizaje Inglés III e Inglés IV, durante los semestres agosto-diciembre de 2024 y enero-junio de 2025.

El estudio fue clasificado como observacional, transversal, analítico y retrospectivo, con un diseño replicativo. Para su desarrollo se aplicó una encuesta digital a estudiantes de los grupos 4º E y 4º F, sin realizar una selección de muestra.

Estudiantes valoran los juegos como estrategia para aprender inglés

Los resultados de la investigación muestran una alta aceptación del uso de juegos en clase. La mayoría de los estudiantes los relacionó con diversión y aprendizaje significativo, además de expresar interés en que esta estrategia se utilice en niveles posteriores.

Una minoría planteó ajustes en la dinámica, entre ellos incorporar una mayor variedad de actividades, permitir la participación simultánea y realizar cambios de ambiente.

En términos generales, las y los estudiantes valoraron positivamente el uso de juegos para aprender inglés y lo relacionaron con el logro de los aprendizajes esperados. También manifestaron interés en tener experiencias formativas similares.

De acuerdo con la investigación, estas percepciones y expectativas pueden servir como base para mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el futuro.

Los resultados completos de la investigación pueden consultarse en la Revista Científica del Observatorio del Juego: consulta los resultados de la investigación