‘Levantan’ a policía en Banco Bienestar de Cortazar

La oficial se encontraba vigilando las instalaciones del banco cuando fue presuntamente privada de su libertad

Redacción Notus29 septiembre, 2026

Cortazar, Guanajuato.- Una policía que vigilaba el Banco del Bienestar de Cortazar fue presuntamente privada de la libertad entre Villa Monte y Villa del Río, en la colonia Villas del Sol. La elemento se encontraba al interior de una patrulla estacionada a un costado del banco la madrugada del martes.

Según la información preliminar, el vehículo de seguridad se encontraba en su puesto, sin embargo, los supuestos responsables, que fueron señalados como un comando armado, se llevaron a la oficial y, al parecer, también sus armas.

Autoridades investigan el caso y mantienen el acordonamiento del área. Hasta el momento, la mujer permanece en calidad de desaparecida. Se espera un comunicado oficial respecto al hecho.

Redacción Notus29 septiembre, 2026

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