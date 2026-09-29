“IMSS Irapuato no es trofeo de Morena”: regidor a diputado morenista

Irapuato, Guanajuato.– El regidor del PAN en Irapuato, Gerardo Barroso criticó al diputado federal de Morena José Aguirre. Según Barroso, el legislador quiere presentar el nuevo Hospital General Regional del IMSS en Irapuato como un logro de su partido, cuando se trata de un proyecto que ha avanzado con gestiones de varios años y con recursos del municipio.

En un video difundido en redes sociales, Barroso retomó unas declaraciones del legislador morenista Pepe Aguirre quien afirmó que “Lo digo claramente, ellos han trabajando en eso, pero pues le corresponde arrancarlo (…) que Lorena lo vaya a inaugurar, pues no, ahí sí estoy claro” y concluyó “Lorena no lo inaugura, lo inaugura Morena”.

“Esta mañana escuché algo que sí me parece preocupante”, dijo el regidor Gerardo al responderle al diputado “¿de quién es este hospital? ¿De Morena? ¿Del PAN? No. El hospital es de la gente, es de las familias, de los trabajadores, de los derechohabientes y de todos los habitantes de la región que necesitan atención médica cercana y oportuna”.

El regidor agregó que el trabajo no terminó con la entrega del terreno porque el municipio también hizo obras de urbanización, abrió y mejoró vialidades, instaló servicios y trabajó en la conectividad para que el predio esté listo para construir y operar el hospital.

“Irapuato no solamente consiguió el terreno. Irapuato compró el predio, lo donó al IMSS, invirtió en la zona, mejoró los accesos y ha mantenido la gestión para que este proyecto se convierta en una realidad”, afirmó.

IMSS Irapuato ya no es terapia intensiva es agonía

“La salud no se condiciona”

Barroso dijo que un hospital público no debe usarse como bandera partidista y recalcó “la salud no debe convertirse en una disputa política ni en una competencia por ver quién se lleva el crédito. No se vale presentar este trabajo como si fuera propiedad de un partido político, o como si su construcción dependiera de que la gente vote por ellos”, dijo.

“La salud no se condiciona. Los hospitales no deben utilizarse como propaganda”, añadió.

El regidor señaló que ahora le toca al Gobierno federal aportar los recursos y construir el hospital. A los legisladores les pidió que se pongan del lado de la ciudad y especialmente “a los diputados federales les corresponde defender a Irapuato, no defender únicamente los intereses de su partido”.

“Aquí no se trata de quién sale en la foto, de quién coloca el primer ladrillo ni de quién intenta apropiarse políticamente de una obra para miles de familias. Se trata de que trabajemos juntos por un solo propósito: la salud de todas y de todos”, concluyó.

IMSS: Un proyecto con años de gestión municipal

2021: el municipio empezó las gestiones ante el IMSS y el Gobierno federal para que Irapuato tuviera un nuevo hospital.

el municipio empezó las gestiones ante el IMSS y el Gobierno federal para que Irapuato tuviera un nuevo hospital. 2022: el Ayuntamiento de Irapuato aprobó la compra de un terreno de aproximadamente cinco hectáreas en la zona de Las Huertas para ponerlo a disposición del Instituto. Después lo donó.

el Ayuntamiento de Irapuato aprobó la compra de un terreno de aproximadamente cinco hectáreas en la zona de Las Huertas para ponerlo a disposición del Instituto. Después lo donó. 2023: el Consejo Técnico del IMSS aprobó un hospital general regional de 216 camas, con una inversión estimada de más de 2 mil 800 millones de pesos. Atendería a más de 440 mil derechohabientes de Irapuato y de otros municipios de la región.

el Consejo Técnico del IMSS aprobó un hospital general regional de 216 camas, con una inversión estimada de más de 2 mil 800 millones de pesos. Atendería a más de 440 mil derechohabientes de Irapuato y de otros municipios de la región. 2024: el municipio formalizó la donación del predio con la escritura correspondiente.