Guanajuato supera 87% de cobertura en entrega de CNS a recién nacidos

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato registra una cobertura superior al 87 por ciento en la entrega de Cartillas Nacionales de Salud a recién nacidos dentro del sistema estatal.

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de Salud de Guanajuato, indicó que se realizan acciones para fortalecer la entrega de la Cartilla Nacional de Salud (CNS) a niñas y niños recién nacidos, como una herramienta para dar seguimiento a su atención y cuidados desde los primeros días de vida.

De acuerdo con el resultado global correspondiente al periodo de enero a julio de 2026, el Sistema Estatal de Salud contabilizó 18 mil 374 nacimientos y 16 mil 398 distribuciones de Cartillas Nacionales de Salud.

Hospitales alcanzan coberturas de hasta 95 por ciento

Como parte de la evaluación estatal, 21 de los 42 hospitales evaluados presentan coberturas iguales o superiores al 95 por ciento, lo que representa la mitad de los hospitales considerados en este ejercicio de seguimiento.

La Secretaría de Salud identificó también áreas de oportunidad para continuar mejorando el proceso, principalmente mediante el fortalecimiento de la coordinación entre las personas responsables de las Cartillas Nacionales de Salud en las unidades médicas y las áreas de Estadística.

El objetivo es validar oportunamente la información relacionada con los nacimientos y la distribución de las cartillas.

Buscan fortalecer el seguimiento de la salud infantil

La Cartilla Nacional de Salud permite concentrar información relevante sobre el seguimiento de la salud de niñas y niños. Su entrega desde el nacimiento representa una oportunidad para fortalecer la continuidad de las acciones preventivas y de atención durante las diferentes etapas de la vida.

La Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene orientación a madres, padres y familiares de recién nacidos sobre la importancia de contar con la Cartilla Nacional de Salud, conservarla y utilizarla como apoyo para el seguimiento de las acciones preventivas y de atención.

La dependencia señaló que mantiene el compromiso de fortalecer los procesos de atención desde el nacimiento y cuenta con una red pública de salud distribuida en los 46 municipios del estado.

Para el Gobierno de la Gente, la Cartilla Nacional de Salud acompaña a cada niña y niño desde sus primeros días, por lo que tenerla, conservarla y mantenerla actualizada forma parte del cuidado de su salud.