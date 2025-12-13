Secretaría de Salud Guanajuato monitorea la presencia de gripe en H3N2 K

Guanajuato, Guanajuato.– La Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene una estrecha vigilancia activa como medida preventiva ante el surgimiento de la variante de gripe H3N2 K y la confirmación del primer caso en México.

Cuenta con un sistema de monitoreo robusto y permanente en los 46 municipios para la atención de cualquier cuadro de enfermedad sujeto a vigilancia epidemiológica.

Se aplica el análisis de los protocolos de vigilancia, respuesta y contención que demostraron eficacia durante la pandemia de COVID-19.

En concreto, la Secretaría de Salud en unidades médicas de salud de Guanajuato realiza la notificación inmediata de casos de infección respiratoria diario con la participación de la Red de Centros de Salud de la Gente como sitios de atención primaria a la salud y de primer contacto.

Ante cualquier síntoma de cuadros respiratorios es importante acudir al Centro de Salud de la Gente más cercano para recibir una atención oportuna.

Estos son:

La infección suele cursar de forma leve en la mayoría, aunque presenta signos característicos que permiten identificar oportunamente, como lo son los siguientes:

– Fiebre alta (generalmente superior a 38 °C)

– Tos seca persistente, hasta dos semanas

– Dolor de garganta

– Dolores corporales y musculares

– Fatiga severa y debilidad

– Dolor de cabeza

– Nariz congestionada o con moqueo

– Escalofríos y sudoración

Es importante procurar vacunarse en esta campaña invernal, practicar el lavado de manos frecuente, aplicar protocolo al toser y estornudo de etiqueta, favorecer el aislamiento en caso de enfermedad respiratoria y no olvidar el uso de cubrebocas en caso de presentar síntomas de infección respiratoria.

En Guanajuato, de manera activa se mantiene una vacunación contra influenza y COVID-19, y si se presenta algún cuadro respiratorio es importante el uso de cubrebocas, procurar siempre la ventilación de espacios, al lavado de manos y a permanecer en casa para evitar contagios.

El Gobierno de la Gente que encabeza la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo cuenta con una infraestructura, protocolos actualizados y personal entrenado, reafirmando su compromiso de actuar hasta el límite de sus capacidades para proteger y cuidar a la población.

Cabe mencionar que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia emitió un reconocimiento al estado de Guanajuato por haber logrado la meta esperada de vacunación con más de 800 mil dosis aplicadas contra la influenza estacional para esta temporada invernal 2025 -2026.

El llamado a vacunarse sigue activo, sobre todo para aquellos grupos blanco como adultos mayores, embarazadas, personas con padecimientos como diabetes y VIH.

