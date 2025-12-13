Irapuato podría alistar un duelo de lujo: Chivas podría visitar el Sergio León Chávez

Irapuato, Guanajuato.- El futbol de alto nivel podría regresar al Estadio Sergio León Chávez en las próximas semanas. De acuerdo con información del periodista Villa Villa, el Club Irapuato se encuentra muy cerca de cerrar un partido amistoso ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, uno de los clubes más populares y ganadores del futbol mexicano.

El encuentro, que aún no ha sido confirmado de manera oficial por las directivas, se disputaría justo después de Navidad, lo que lo convertiría en uno de los eventos deportivos más atractivos de cierre de año en la ciudad.

De concretarse, el duelo representaría una oportunidad histórica para la afición fresera, que podría ver a su equipo medirse ante un gigante del balompié nacional en su propia casa y con su gente. El posible choque ha comenzado a generar expectativa entre seguidores locales, quienes esperan un estadio lleno y un ambiente de auténtica fiesta.

Este tipo de encuentros también refuerzan el posicionamiento del Club Irapuato a nivel nacional, además de servir como un parámetro deportivo ante rivales de Primera División.

Cabe recordar que cuando el Club Irapuato militaba en la Liga Premier, ya se vivió un partido amistoso frente al Club Tapatío, filial de Chivas. Aquel encuentro dejó buenas sensaciones tanto en lo deportivo como en lo organizativo, con una destacada respuesta de la afición y un Sergio León Chávez encendido.

Por ahora, el duelo se mantiene en calidad de posible, a la espera de que ambas instituciones hagan el anuncio oficial, incluyendo fecha exacta, horario y venta de boletos. Mientras tanto, la expectativa crece y la afición fresera ya sueña con ver a su equipo frente al Rebaño Sagrado.

De confirmarse, Irapuato volvería a colocarse en el foco del futbol nacional con un partido que promete emociones, espectáculo y tribunas llenas.