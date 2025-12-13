Capturan a presunto asesino de la abogada María Antonieta

San Luis de la Paz, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa a la ciudadanía que, derivado de un trabajo de investigación exhaustivo y coordinado desde los primeros momentos del lamentable hecho, se logró identificar y capturar a JOSÉ MIGUEL “N”, alias “el milton”, considerado generador de violencia en los municipios de San José de Iturbide, Celaya y Cortazar, y presunto responsable de un homicidio registrado el 20 de noviembre de 2025, en San Luis de la Paz.

Entre las 16:30 y 17:00 horas del día citado, la víctima circulaba en su vehículo por la carretera San Luis de la Paz – Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad El Palomar, tras haber concluido su jornada laboral.

En ese momento, el imputado la interceptó con la intención de despojarla de la unidad, realizando detonaciones de arma de fuego que le ocasionaron lesiones graves, mismas que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

Desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la Fiscalía desplegó acciones, con la intervención de agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de investigación. Este despliegue permitió reunir indicios, testimonios y evidencia técnica que llevó a la identificación y localización de “el milton”, dedicado al asalto con lujo de violencia de vehículos de alta gama, quien fue capturado con orden de aprehensión durante un operativo ministerial.

La solidez de los datos de prueba llevó al órgano jurisdiccional a determinar la vinculación a proceso de JOSÉ MIGUEL “N” por su probable participación en el delito de homicidio, continuando la causa penal en la etapa procesal correspondiente.