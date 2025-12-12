Confirman en México el primer caso de influenza A H3N2 subclado K

México.- La Secretaría de Salud informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en el país. La dependencia detalló que la persona afectada recibió tratamiento ambulatorio con antivirales y ya se encuentra recuperada.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo permanente para detectar de manera oportuna cualquier caso relacionado con esta variante. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el virus presenta características similares a la influenza estacional que circula cada año, por lo que su atención médica es la misma y la principal medida de prevención continúa siendo la vacunación.

Salud llamó a la población a acudir a los centros de salud y puestos de vacunación para aplicarse las dosis correspondientes a la temporada invernal, especialmente contra influenza, COVID-19 y neumococo. Las vacunas ayudan a reducir riesgos, evitar complicaciones y proteger a grupos vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal médico y personas con comorbilidades.

Asimismo, recomendó que quienes presenten síntomas o den positivo a influenza reciban atención temprana y, cuando sea necesario, tratamiento antiviral estándar. También reiteró la importancia del uso de cubrebocas y de mantener el aislamiento en caso de enfermedad.

La Secretaría de Salud afirmó que continuará con la vigilancia epidemiológica activa y que informará de manera clara y oportuna sobre cualquier actualización relevante.