Secretaría de Salud confirma dos nuevos casos de Sarampión en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Guanajuato confirmó dos nuevos casos positivos de sarampión en el estado.

La dependencia estatal ha desplegado a través de las áreas de epidemiología de las 8 Jurisdicciones Sanitarias la búsqueda intensiva e intensional de más casos sospechosos, para brindar tratamiento oportuno a quien lo requiera.

El cuarto caso corresponde a un residente de León, sin antecedente de viaje y con estado de vacunación desconocido, quien refiere estancia en una comunidad rural de San Francisco del Rincón; el caso continúa en investigación epidemiológica.

En relación con el quinto caso, se trata de un paciente también en León, sin antecedente vacunal por edad y sin antecedente de viaje, por lo que se inició el estudio de contactos.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá explicó que en ambos casos se aplicaron bloqueos vacunales a personas cercanas, familiares y entornos próximos, además de cercos sanitarios en la zona para hacer una búsqueda intencionada de más casos sospechosos.

Se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y vacunación preventiva para interrumpir cadenas de transmisión, informó Cortés Alcalá.

Cabe señalar que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves.

Para evitar contagios, se recomienda reforzar las medidas de prevención, la principal es la vacunación.

La vacuna triple viral, conocida como SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), es segura y altamente efectiva. En Guanajuato y el resto del país, el esquema de vacunación por el tema sarampión contempla la aplicación de los seis meses y hasta los 49 años de edad.

La primera dosis se aplica al primer año de edad y un refuerzo a los 18 meses y 6 años cumplidos.

Además, los bebés de 6 meses de edad se deben vacunar con la dosis doble cero independientemente de que no exista una transmisión comunitaria del virus y de los otros esquemas que deberá aplicarse.

Mantener completo el esquema de vacunación es fundamental para lograr la llamada “inmunidad colectiva”.

Además de la vacunación, se recomienda:

– Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

-Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

-Ventilar espacios cerrados.

-Acudir de inmediato a revisión médica si se presentan síntomas como fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos y erupciones en la piel.

Las 8 Jurisdicciones Sanitarias se mantienen en una vigilancia activa de más casos sospechosos.