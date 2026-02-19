Aseguran en la Celaya-Dolores Hidalgo 46 mil litros de “huachicol”

El tractocamión con diésel ilicito se encontraba abandonado cerca de una estación de servicio en la carretera Celaya-Dolores Hidalgo

Redacción Notus19 febrero, 2026

Celaya, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de los Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un tractocamión con aproximadamente 46 mil litros de diésel presuntamente ilícito en la colonia Praderas de Santa Lucía.

Durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones de una estación de servicio en la carretera Celaya–Dolores Hidalgo, se detectó un tractocamión aparentemente abandonado.

Los oficiales identificaron un vehículo marca Kenworth acoplado a un semirremolque tipo tanque, estacionado sin operador. Se confirmó que el tanque se encontraba abastecido con diésel y que presentaba inconsistencias en los rombos de riesgo y sellos que no correspondían a los oficiales, lo que generó indicios de posible irregularidad en el hidrocarburo transportado.

Los elementos procedieron al aseguramiento del tractocamión y el semirremolque, notificando de inmediato a la autoridad competente.

Por instrucción del Ministerio Público Federal, la unidad y su carga fueron trasladadas y resguardadas en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de PEMEX en Celaya, quedando a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), sede Celaya, para la integración de la carpeta de investigación.

El vehículo asegurado corresponde a un tractocamión Kenworth con placas del Servicio de Autotransporte Federal, acoplado a un semirremolque tipo tanque marca Redma, modelo 2022, también con placas federales.

