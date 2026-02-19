Modernizarán Aeropuerto Internacional del Bajío, invierten 2 mil 881 millones de pesos

Silao, Guanajuato.- El Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX) iniciará su etapa de modernización más importante en las últimas dos décadas con una inversión superior a los 2 mil 881 millones de pesos, destinada a fortalecer su capacidad operativa, mejorar la experiencia de las y los pasajeros y consolidar la conectividad de Guanajuato con México y el mundo.

Esta inversión histórica, anunciada en la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional del Bajío, se aplicará entre 2025 y 2029 para la ampliación y modernización de infraestructura estratégica, con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido de la terminal aérea, que en 2025 superó los 3 millones de pasajeros anuales y mantiene operaciones hacia más de 21 destinos nacionales e internacionales.

La Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que estas inversiones reflejan la confianza en Guanajuato y se traducen en más conectividad, mayor desarrollo y nuevas oportunidades para las y los guanajuatenses.

El Aeropuerto Internacional del Bajío, ubicado en el municipio de Silao y operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), es uno de los principales nodos de conectividad del Bajío, al enlazar a Guanajuato con destinos nacionales y con Estados Unidos, además de consolidar nuevas rutas internacionales como el vuelo directo a Madrid, anunciado recientemente.

Modernización para una mayor capacidad y mejor servicio

Entre las principales acciones contempladas destaca la ampliación de más del 23 por ciento de metros cuadrados del edificio terminal así como su modernización, que permitirá fortalecer la atención a las y los usuarios, así como optimizar los procesos de seguridad, migración y abordaje.

Se ampliará en 49 por ciento la sala de reclamo de equipaje y se incorporarán dos nuevas líneas en el Punto de Inspección, así como tres nuevas puertas de abordaje, con lo que el aeropuerto alcanzará un total de nueve. Además, se instalarán dos nuevas bandas de equipaje con revisión aduanera simplificada y cinco filtros de migración autónomos, que agilizarán el flujo de pasajeros.

También se prevé la ampliación del 150 por ciento de la Sala de Última Espera, con el propósito de brindar mayor comodidad a las y los viajeros en los procesos previos al abordaje.

En materia de campo de vuelo y operaciones, se ampliará en 58 por ciento la plataforma para aeronaves y se habilitarán nuevas posiciones para aviones, alcanzando un total de 15, lo que permitirá atender una mayor demanda de vuelos y fortalecer la conectividad aérea de la región.

La inversión se distribuirá de manera multianual: 740 millones de pesos en 2025; 222 millones en 2026; 705 millones en 2027; 671 millones en 2028 y 523 millones en 2029, consolidando así un proyecto de largo plazo para el crecimiento del Aeropuerto Internacional del Bajío.