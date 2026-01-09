Josué murió por ‘negligencia policial’; lo recuerdan como un joven trabajador

Silao, Guanajuato.- Josué perdió la vida sobre la carretera Romita-Puerto Interior cuando una patrulla impactó su motocicleta. Él se dirigía a su hogar mientras escoltaba a su esposa y a su bebé recién nacido que abordaban un taxi. Hoy exigen justicia ante las autoridades por la ‘negligencia’ policial y lo recuerdan como un joven de 18 años trabajador, que además de cosechar y vender cilantro en la central de abastos de Silao, buscaba una mejor calidad de vida para su familia.

“Él no merecía eso, tenía toda una vida por delante”, mencionaron ante el incidente, donde el policía que conducía la patrulla invadió el carril en el que se encontraba Josué.

Los primeros reportes afirmaron que su moto no contaba con las medidas de seguridad necesarias, como las luces, sin embargo, debido al viaje que había realizado desde el Hospital General de León, la premisa presenta aparentes inconsistencias.

Sus seres queridos de la comunidad de Guadalupe de Ramales, donde vivía con su esposa, lamentaron el fallecimiento y pidieron una investigación justa en la que se esclarezcan los hechos y no se convierta en ‘un caso más de impunidad’.