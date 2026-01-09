Guanajuato alcanza 84% de avance en vacunación contra la influenza

Guanajuato, Gto.- Gracias a un trabajo coordinado entre las distintas instituciones del sector salud del estado de Guanajuato, se han aplicado un millón 429 mil 140 dosis de vacunas contra la influenza en los diversos sectores de la población.

El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá informó que esta cifra representa un avance del 84 por ciento de la meta establecida para la presente temporada invernal.

De una meta establecida de aplicación de un millón 701 mil 358 dosis en todo el sector salud.

Tan solo para la Secretaría de Salud del Estado el objetivo trazado fue aplicar un millón 39 mil 129 dosis, y hoy tiene un avance del 83 por ciento de aplicación.

Mientras que el IMSS contempla aplicar 583 mil 992 dosis, con un alcance hasta ahora del 84 por ciento; en tanto que el ISSSTE su meta es de 64 mil 501 dosis, con un avance del 93 por ciento; finalmente PEMEX su meta de aplicación fue de 8 mil 890 vacunas con un alcance hasta ahora del 42 por ciento.

Este trabajo en conjunto se refleja en un bajo registro de casos de influenza durante la actual temporada estacional, la cual comenzó en octubre del 2025 y termina en marzo del presente año, con 16 casos.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a mantener las medidas preventivas, completar los esquemas de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma respiratorio, con el objetivo de prevenir complicaciones graves y continuar protegiendo a la comunidad.