“Lo logramos”; diputado del Sombrero lleva caso de Carlos Manzo a USA

Michoacán.- El diputado del Sombrero, Carlos Tafolla afirmó haber contactado al gobierno de Estados Unidos para su intervención en el tema del asesinato de Carlos Manzo, quien fuera presidente de Uruapan, Michoacán. “LO LOGRAMOS”, festejó en redes sociales, luego de su viaje al extranjero en el que aprovechó para ‘pedir ayuda’ sobre el caso.

El funcionario destacó que con ello espera la captura de los responsables, además de confiar en el gobierno morenista a cargo de Claudia Sheinbaum hará lo correcto sin importar que los asesinos sean del mismo partido.

“Le estaré insistiendo a los Estados Unidos para que nos ayuden a esclarecer los hechos del asesinato de Carlos Manzo, les juro que no voy a descansar hasta agotar todas las formas posibles para dar con los responsables”, expuso en vísperas de navidad, después de repartir cenas y habiendo tomado el vuelo.

Cabe destacar que, tras el apresamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es diputado manifestó su opinión aplaudiendo su detención. Pese a que algunos recalcaron que el actuar de Donald Trump era una invasión, Tafolla mencionó que un pueblo donde el crimen organizado reina no puede llamarse soberano.