“Se me pasó la mano”: Padre Pistolas se disculpa con gobernadora Libia

El cura ofreció disculpas públicas por las amenazas e insultos hacia Libia Dennise mientras emitía críticas al acueducto Presa Solís y al gobierno actual guanajuatense

Redacción Notus13 noviembre, 2025

Michoacán.- “Se me pasó la mano y yo reconozco mis errores”, expresó el Padre Pistolas acerca de los insultos y aparentes intimidaciones emitidas hacia la gobernadora Libia Dennise anteriormente. En su opinión respecto al movimiento campesino y el proyecto del acueducto Presa Solís y su crítica al gobierno guanajuatense actual, el cura usó lenguaje despectivo para referirse a la mandataria, además de amenazarla con violencia física.

De manera pública, el cura Alfredo Gallego manifestó sus disculpas a la funcionaria después de comentarios como: “le voy a partir su madre a ella porque es la culpable de que nos vayan a matar de hambre a todos”. El Padre Pistolas es conocido por su forma de expresarse ‘agresiva’, sin embargo, aparentemente al ojo público, sus constantes insultos a la gobernadora destacaron no como una manera de hablar sino como violencia política de género y machismo.

Ya en un video anterior, el hombre había tratado de aclarar que la violencia ejercida era más producto de la gravedad de la situación en Guanajuato sobre el recurso hídrico que un ataque contra Libia por ser mujer. Pese a ello, otro de sus comentarios hacia las mujeres en el que las llamaba “huevonas” provocó falta de credibilidad en la audiencia.

Por su parte, la gobernadora no denunció formalmente las agresiones, pero varias instituciones y personas públicas rechazaron su comportamiento, como la Conferencia del Episcopado Méxicano (CEM), que reprobó su conducta y reafirmó no haber justificación para el uso de expresiones violentas.

