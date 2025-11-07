“Para mí la violencia no es que hable de una mujer… nos quiere matar de hambre”

Michoacán.- El Padre Pistolas respondió acerca de las agresiones cometidas a la gobernadora Libia Dennise, argumentando que la forma de expresarse no tenía que ver con machismo, sino con la problemática del Acueducto Presa Solís. El religioso mencionó que el verdadero tema a tratar es el agua, que la gobernadora pretende dar a empresas estadounidenses en lugar de preocuparse por el campo: “Para mí, la violencia no es que hable de una mujer… Yo estoy hablando porque nos quiere matar de hambre esta mujer”.

El padre, que afirmó ser campesino desde temprana edad y además de ser historiador, destacó que en 1949 se inauguró la presa de Solís y explicó que la situación se ha agravado con el paso del tiempo, ya que la presa depende únicamente del agua de lluvia. Con ella se mantiene el sistema de riego en la agricultura del bajío y se abastecen municipios aledaños.

El proyecto de la gobernadora no sólo estaría afectando al campo, sino a la base de alimentación del país, además de que se estaría beneficiando a industrias extranjeras que pueden resolver sus inconvenientes por su solvencia económica.

“Nos la quieren quitar que para tecnología, quédense con su pinche tecnología, nos quitan el agua y nos dan la tecnología. ¿Pa qué pinches nos dan la tecnología?… Resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer a nosotros y a todo el país”.