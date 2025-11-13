Detienen a hombre con 308 dosis de droga en Vista Hermosa; ya fue vinculado a proceso

León, Guanajuato.- Un hombre que intentó huir y arrojar una bolsa con 308 dosis de presunta marihuana fue detenido por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional (GN) en la colonia Vista Hermosa. Tras su aseguramiento, se obtuvo la vinculación a proceso de la persona involucrada.

La detención se realizó durante un patrullaje preventivo en la calle Privada Burgos, como parte de la estrategia CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen). Los oficiales detectaron al hombre, quien, al notar la presencia policial, intentó huir y arrojó una bolsa de plástico al suelo.

El sujeto fue interceptado y se le realizó una inspección preventiva. Al revisar la bolsa, los agentes localizaron 13 envoltorios de papel periódico que contenían hierba verde y seca (presunta marihuana) equivalente a 308 dosis.

El detenido fue identificado como Luis Alberto “N”, de 48 años, con domicilio en la colonia Piletas Tercera Sección del mismo municipio. Tras su aseguramiento, se le informaron sus derechos, se integró la cadena de custodia, y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien obtuvo la vinculación a proceso, fortaleciendo la continuidad del caso ante el Poder Judicial.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que esta vinculación a proceso reafirma la importancia de realizar detenciones con procedimientos robustos, bien documentados y respetuosos del debido proceso. Esto permite avanzar en la investigación, evitar la impunidad y dar certeza a la ciudadanía de que cada aseguramiento tiene continuidad legal.