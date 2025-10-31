Padre Pistolas advierte de posible levantamiento de armas en Guanajuato

“Yo les estoy profetizando una cosa; si el gobierno federal y estatal de Guanajuato no hacen caso… la gente se va a levantar en armas si siguen chingando, se los estoy advirtiendo desde ahorita”

Redacción Notus31 octubre, 2025

Michoacán.- El Padre Pistolas ha manifestado su apoyo al campo guanajuatense y pide a la gobernadora detener el proyecto del Acueducto Presa Solís, destacando que ni ella ni la presidenta nacional han sabido hacer su trabajo. “Yo les estoy profetizando una cosa; si el gobierno federal y estatal de Guanajuato no hacen caso… la gente se va a levantar en armas si siguen chingando, se los estoy advirtiendo desde ahorita”, comentó.

El religioso dijo haberse dedicado al campo y afirmó que el abandono al sector agrícola desencadenará el levantamiento de armas. “Se hacen pendejos tanto Noroña como Claudia, como los diputados y los secretarios de agricultura”, dijo sobre la situación federal, en la que se rehúsan a aumentar el precio de granos, asegurando también que es necesaria la implementación de vales de diésel y que no basta con los apoyos, evitar las “limosnas” y regular el costo del maíz.

Así mismo, habló del estado y el acueducto, que, pese a protestas, sigue en marcha: “si de por sí está de la chingada la producción del campo y todavía nos quieren quitar el agua”. Al parecer, la prioridad de la gobernadora Libia Dennise es el corredor industrial, olvidándose de la base de la alimentación.

“Acámbaro, Tarimoro, Salvatierra y Yuridia producimos todo lo que se traga en todo el país y esa agua la hicieron para esos municipios… la presidenta pendeja de Guanajuato quiere llevarse el agua de la presa pa la industria de Salamanca, León e Irapuato, ¿a quién se le ocurre? Y si se lo llevaran, ¿qué vamos a tragar, pendejos?”, expresó.

El Padre Pistolas, recordó que, a base de injusticias parecidas, iniciaron varios movimientos como la independencia, la revolución y fue en Guanajuato donde se libraron las batallas más duras.

Redacción Notus31 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información