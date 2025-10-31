Padre Pistolas advierte de posible levantamiento de armas en Guanajuato

Michoacán.- El Padre Pistolas ha manifestado su apoyo al campo guanajuatense y pide a la gobernadora detener el proyecto del Acueducto Presa Solís, destacando que ni ella ni la presidenta nacional han sabido hacer su trabajo. “Yo les estoy profetizando una cosa; si el gobierno federal y estatal de Guanajuato no hacen caso… la gente se va a levantar en armas si siguen chingando, se los estoy advirtiendo desde ahorita”, comentó.

El religioso dijo haberse dedicado al campo y afirmó que el abandono al sector agrícola desencadenará el levantamiento de armas. “Se hacen pendejos tanto Noroña como Claudia, como los diputados y los secretarios de agricultura”, dijo sobre la situación federal, en la que se rehúsan a aumentar el precio de granos, asegurando también que es necesaria la implementación de vales de diésel y que no basta con los apoyos, evitar las “limosnas” y regular el costo del maíz.

Así mismo, habló del estado y el acueducto, que, pese a protestas, sigue en marcha: “si de por sí está de la chingada la producción del campo y todavía nos quieren quitar el agua”. Al parecer, la prioridad de la gobernadora Libia Dennise es el corredor industrial, olvidándose de la base de la alimentación.

“Acámbaro, Tarimoro, Salvatierra y Yuridia producimos todo lo que se traga en todo el país y esa agua la hicieron para esos municipios… la presidenta pendeja de Guanajuato quiere llevarse el agua de la presa pa la industria de Salamanca, León e Irapuato, ¿a quién se le ocurre? Y si se lo llevaran, ¿qué vamos a tragar, pendejos?”, expresó.

El Padre Pistolas, recordó que, a base de injusticias parecidas, iniciaron varios movimientos como la independencia, la revolución y fue en Guanajuato donde se libraron las batallas más duras.