Padre Pistolas dijo que se iba “madre ..’ a la gobernadora de Guanajuato

Guanajuato.- El sacerdote conocido como “El Padre Pistolas” amenazó a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo al decir “y esa pin.. gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste que nos levantamos, yo le voy a partir su madre, a ella porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos”, luego de la polémica por la construcción del Acueducto Solis-León.

Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como ‘El Padre Pistolas’ dijo en su homilía que el agua de la presa Solís que se encuentra en Acámbaro, abastece al estado y a buena parte del país, subrayando que el agua la quieren para los ricos que juegan golf en León y las fábricas del corredor industrial.

En un video difundido en YouTube, el Padre Pistolas, añadió que de ser necesario se iban a levantar en armas para cuidar el agua a los agricultores.

“Ya dije, si insiste nos levantamos, yo le voy a partir su madre, a ella porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos”, dijo el sacerdote que pertenece a la parroquia de Chucándiro, Michoacán, perteneciente la Arquidiócesis de Morelia.

Hay que señalar que el representante católico ha sido un duro crítico del gobierno tanto federal como estatal y en ocasiones anteriores ha estado criticando inclusive a la propia iglesia, pero por otro lado ha sido uno de los sacerdotes que más acciones en favor de los feligreses ha realizado.

En tanto la gobernadora Libia García en sus redes sociales descartó denunciar al Padre Pistolas tras amenazas.