Samantha Smith para Presidenta Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

Ciudad de México.- En el marco de la 3ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (ANCMPM), realizada este miércoles en el Senado de la República, la Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith, fue postulada como candidata única para encabezar la Asociación durante el periodo 2026, tras el acuerdo unánime de las ciudades miembro.

La Asamblea se desarrolló en el Hemiciclo del Senado, con la participación de titulares de presidencias municipales de todo el país, representantes del Senado de la República y autoridades federales en materia de cultura y patrimonio.

Durante la sesión, se presentó oficialmente la candidatura de Samantha Smith para ocupar la Presidencia Nacional de la Asociación, propuesta respaldada por las ciudades patrimonio debido a su trayectoria, liderazgo y resultados en la preservación, promoción y gestión del patrimonio cultural de Guanajuato Capital.

Tras la postulación, la Asociación informó que la toma de protesta oficial está programada para enero de 2026, fecha en la que comenzará el nuevo periodo de Presidencia Nacional.

La capital expone su modelo de Turismo Sustentable en el Senado de la República

La presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, participó este miércoles como ponente en el Encuentro Internacional de Ciudades Patrimonio Mundial: Turismo Sustentable y el Mundial de Futbol México 2026, celebrado en el Senado de la República. Su intervención formó parte del Conversatorio “Turismo Cultural y Economía Circular en Ciudades Patrimonio Mundial”, en un panel integrado por especialistas nacionales e internacionales, representantes diplomáticos y titulares de turismo de diversos estados.

Durante su exposición, la presidenta presentó los avances y resultados del programa municipal “Hotel H2O”, una estrategia pionera en México para optimizar el uso del agua en el sector hotelero y enfrentar el estrés hídrico del Centro Histórico. El programa promueve capacitación ambiental, revisión técnica de instalaciones hidráulicas, eficiencia hídrica y prácticas responsables entre turistas y personal de hospedaje, bajo la Licencia Ambiental Única de Funcionamiento (LAUF) y el Distintivo Ambiental Municipal.

Samantha Smith destacó que Guanajuato Capital ha logrado ahorrar 5 mil 784 metros cúbicos de agua, gracias a la participación de 36 hoteles en el año 2024 —35 de ellos obtuvieron el distintivo—, y al fortalecimiento del programa en el año 2025 con 30 nuevos restaurantes inscritos mediante la colaboración con CANIRAC.

Subrayó que el Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad para que México y sus ciudades patrimonio muestren modelos turísticos responsables que integren economía circular, cuidado del paisaje urbano y manejo eficiente de recursos naturales.