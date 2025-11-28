Perro jugaba con cabeza humana en León

León, Guanajuato.- Según vecinos de la colonia Brisas del Campestre en León, un perro jugaba con la cabeza de una persona entre las calles Brisa de Madrid y Brisa de Coruña de la colonia Brisas del Campestre alrededor de las 2 de la tarde del jueves. Más tarde, el resto del cuerpo sería localizado en un costal aparentemente escondido en el interior de un sillón en la calle Brisa de Madrid.

Al recibir el primer reporte, la policía municipal acudió al lugar, y de inmediato acordonaron el área. Por la noche, tras comenzar un operativo de revisión en la colonia, encontraron el faltante del cadáver supuestamente en avanzado grado de descomposición, oculto en un sillón viejo.

El hecho se notificó a la Fiscalía General y al Servicio Médico Forense, que llegaron a realizar las investigaciones correspondientes y el traslado de los restos para su necropsia. La identidad de la víctima se mantiene desconocida.