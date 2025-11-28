Ruta 14 suspende servicio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La ruta 14 del transporte público de Irapuato que corre del centro a la colonia Construcción de Apatzingán suspendió su servicio por supuestas amenazas.

Según versiones que circulan en redes sociales, usuarios de la ruta 14 han informado que, la ruta que regularmente pasa con periodicidad de 15 minutos, ya tiene más de una hora que no pasa, se observó en las paradas del camión una cantidad de usuarios esperando el camión.

Algunos comentarios señalaron que en las inmediaciones de la base de la ruta ubicadas en la colonia Construcción de Apatzingán, al parecer aparecieron cartulinas amenazando a los choferes, por lo cual, estos dejaron de trabajar.

Algunos taxis han ofrecido sus servicios para movilizar a los usuarios, dado que, esta es la única ruta que da el servicio en las colonias Lázaro Cárdenas, Villas de San Cayetano, San Isidro, Las Fuentes, Azteca y Constitución de Apatzingán y por tal razón los pasajeros no tienen otra opción para desplazarse desde estás colonias.

Hasta el momento ni las autoridades de seguridad, ni las autoridades de movilidad han hecho una declaración, ni han dado una solución a las molestias que han implicado a los usuarios la suspensión del servicio de la ruta 14.