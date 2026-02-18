Ricardo Ortiz y sus “ahijados”

Irapuato, Guanajuato.- Y Ricardo Ortiz, realmente se dejó la política o será cierto que con sus “ahijados” el diputado local Víctor Zanella, el diputado federal Diego Barroso o inclusive la diputada Susana Bermúdez, podrían ser parte de su “reencarnación”.

El ex alcalde de Irapuato, arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez, al parecer aparte de no dejar de figurar por medio de sus “aliados o ahijados políticos”, sigue siendo parte de los aconteceres, al grado que hasta se convirtió en “influencer de la historia local”.

A unos meses de que se comiencen a designar los posibles aspirantes a un cargo público, el ex presidente municipal, ya se reactivó, ya reapareció y según dicen algunos que aunque no llegue aparecer en la boleta, ya tiene repartido los puestos en todo, bueno eso dicen y cuando dicen eso hay un dicho “del plato a la boca se cae el pan” o algo así.