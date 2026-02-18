Balean a dos hombres en la central de abastos Irapuato: uno muere

Las autoridades investigan el ataque en el Andén 6, que terminó en una persona lesionada y otra privada de la vida

Redacción Notus18 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue abatido a balazos y otro más quedó herido en la Central de Abastos La Venta de Irapuato. El ataque en el Andén 6 fue reportado al mediodía, las autoridades ya se encuentran indagando el hecho. 

Elementos de la policía municipal arribaron al lugar en donde momentos antes se había llevado a cabo la agresión. Los paramédicos localizaron a un hombre que yacía en el piso, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. También se les informó que la otra persona afectada se había trasladado al hospital por su cuenta. 

Como parte del protocolo, se acordonó la zona y tanto Fiscalía General como el SEMEFO comenzaron a recabar datos para la investigación y el cuerpo fue llevado a las instalaciones de la dependencia para la necropsia correspondiente. 

