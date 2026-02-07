Rescatan a panista secuestrado, en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- El ex candidato panista a la alcaldía de Salamanca, Gerardo Arredondo, fue rescatado con vida en Juventino Rosas, luego de que un grupo armado lo secuestro. Durante el operativo de rescate hubo un enfrentamiento en el que uno de los presuntos secuestradores fue abatido a balazos; hay varios detenidos.

El panista se encontraba afuera de su negocio de venta de materiales en Salamanca, cuando fue subido a un vehículo por hombres armados en la avenida Comunicaciones Norte.

El hecho había ocurrido cerca de las 9 de la mañana, cuando se reportó la presencia de un comando armado que obligó al empresario a entrar a una camioneta mientras se encontraba en su establecimiento Construrama.

La Fiscalía de Guanajuato informó que en una operación inmediata, agentes de Investigación Criminal liderados por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Guanajuato, en coordinación con la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de la Defensa Nacional lograron la liberación Gerardo Arredondo sin que se realizara pago alguno.

“Gracias al trabajo estratégico de inteligencia en gabinete y la acción operativa en campo, las autoridades lograron salvaguardar la integridad de la víctima, quien fue liberada en el municipio de Juventino Rosas.

Durante el operativo fueron detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el hecho y, ante la agresión contra las fuerzas de seguridad, un criminal fue abatido”, dice el texto.