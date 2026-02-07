Les tiran cuerpo calcinado afuera de la policía de León

León, Guanajuato.- Afuera de las instalaciones de Prevención Social y Delegación Sur de la policía municipal de León, fue abandonada una bolsa negra que en su interior contenía un cuerpo humano calcinado. Un hombre en supuesta situación de calle, fue detenido, aunque la fiscalía no aclaró como fue posible que dejó un cadáver, porque al parecer les había avisado y no le hicieron caso.

Por medio de un comunicado la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que dice que informa que en el exterior de las instalaciones de la propia Institución, en la ciudad de León, fue localizada una bolsa negra que en su interior contenía un cuerpo humano calcinado, según el primer reporte pericial.

La fiscalía señala que “de manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y personal especializado procesó el lugar de intervención”.

El texto dice que “derivado de la revisión de las cámaras de videovigilancia, se logró identificar y detener a la persona que arrojó la bolsa, misma que será puesta a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación legal conforme a derecho. Las investigaciones se encuentran en curso y se informará oportunamente a la ciudadanía conforme lo permitan las etapas procesales”.

En relación al cuerpo calcinado se mencionó que no se podía determinar si era un hombre o mujer y si el detenido era el responsable, porque al parecer este último es un indigente que les estuvo avisando del hecho y no obtuvo respuesta.