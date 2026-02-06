Vuelven a excavar predio de carretera Silao-Trejo; buscan más cuerpos

En su cuarta intervención, las autoridades se encuentran en labores de búsqueda luego de indicios de más restos

Redacción Notus6 febrero, 2026

Silao, Guanajuato.- Indicios de cuerpos en un terreno baldío ubicado a la altura del kilómetro 5.1 de la carretera Silao-Trejo alertaron a las autoridades, que se encuentran en labores de búsqueda. Al parecer, esta sería la cuarta intervención, ya que previamente se habían localizado en la zona varios restos humanos, siendo el hallazgo más reciente en diciembre.

La información preliminar señala que alrededor de 3 retroexcavadoras empezaron a remover escombros como parte de una orden de la Fiscalía del Estado. La Guardia Nacional, elementos de las FSPE y Protección Civil arribaron al terreno ante la posibilidad de encontrar más víctimas.

Hasta el momento, se ha mantenido hermetismo respecto a los trabajos. Sin embargo, de manera extraoficial, se habla de más de 20 cuerpos. Tras la demolición de la finca del predio a finales de 2025, la zona se mantiene vigilada.

