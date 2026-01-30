Rescatan a adolescentes de secuestro virtual en Villas de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La policía municipal localizó a dos adolescentes que fueron víctimas de secuestro virtual en Villas de Irapuato. Los amenazaron y obligaron a no contactar a su familia, según la información oficial, se encontraban en un jardín público del Paseo del Mirador cuando fueron rescatados.

El reporte de sus familiares alertó a la secretaría de seguridad, que implementó un operativo de búsqueda. Tanto los menores como sus parientes recibieron llamadas intimidantes para llevar a cabo el secuestro virtual, de acuerdo con los datos recabados por los agentes.

El caso será promovido ante la autoridad competente, a fin de completar el seguimiento ante el hecho delictivo.

Por su parte, el Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) brindó el apoyo para garantizar la entrega de los menores a sus familiares, así como su atención integral.

