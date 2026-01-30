¿Problemas de agua en tu colonia?

Irapuato, Guanajuato.- En la ciudad de Irapuato, se desperdicia casi el cincuenta por ciento del agua en la red hidráulica de la ciudad, además del mal uso que los usuarios dan al vital liquido, por tanto, la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI) se ha planteado como meta incrementar el nivel de aprovechamiento del agua potable en el municipio, pasando del 52 por ciento actual a cerca del 60 por ciento al cierre de la presente administración municipal.

Así lo dio a conocer el director del organismo, Roberto Castañeda, quien explicó que, aunque históricamente se llegaba a desperdiciar hasta el 58 por ciento del agua, con una eficiencia cercana apenas al 42 por ciento, en los últimos años se ha logrado avanzar de manera gradual hasta alcanzar el 52 por ciento de eficiencia física.

Detalló que uno de los proyectos clave para lograr este objetivo es una apuesta por la digitalización y modernización de la gestión del recurso hídrico. Este sistema permitirá administrar de manera más eficiente la presión del agua que se suministra a las colonias, lo que se traducirá en una reducción significativa de fugas y pérdidas.

“Cuando tú das la presión adecuada dejas de perder agua, y eso nos va a ayudar mucho a subir la eficiencia física”, señaló el funcionario.

Además del proyecto, JAPAMI mantiene un programa permanente de reparación de fugas, apoyado en tecnología de imagen satelital, así como la sustitución de redes hidráulicas. Durante el año pasado se realizaron trabajos en colonias como Las Reinas y San Pedro, y para este año se tienen contempladas al menos tres colonias más.

Castañeda explicó que estas obras se realizan de manera concurrente con instancias como la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado y la CONAGUA, lo que permite ampliar el alcance de las acciones y optimizar recursos.

El director de JAPAMI comparó el proceso con la construcción de un edificio: mientras que los trabajos actuales representan los cimientos que no siempre son visibles, la implementación total del sistema, prevista contractualmente para junio, marcará el inicio de un crecimiento más notorio en la eficiencia del uso del agua.

“Una vez implementado el sistema, yo creo que le estaremos avanzando muy fuerte a la eficiencia física”, afirmó.

Finalmente, reconoció que en el corto plazo el indicador se mantendría alrededor del 52 por ciento, pero confió en que al final de la gestión de la alcaldesa se logre estar muy cerca del 60 por

ciento de eficiencia física, dejando además una plataforma sólida para que en los siguientes años el aprovechamiento del agua continúe incrementándose de manera significativa.