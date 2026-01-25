El día en que choferes por aplicación participaron en un rescate por secuestro virtual

Irapuato, Guanajuato.- Un grupo de conductores de transporte por aplicación participó en la localización y rescate de una joven víctima de secuestro virtual en Irapuato, en un hecho que uno de los choferes recuerda por haber ocurrido el mismo día de la explosión de un polvorín en el municipio.

De acuerdo con el testimonio, la adolescente recibió una llamada telefónica en la que delincuentes le hicieron creer que un familiar había sido secuestrado. Durante la comunicación, los extorsionadores la amenazaron, asegurando que vigilaban su vivienda y que harían daño si colgaba o intentaba comunicarse con alguien.

Como parte del engaño, le ordenaron no cortar la llamada y salir de inmediato de su domicilio. Posteriormente, le indicaron trasladarse a un parque para mantenerse incomunicada. En este caso, la joven fue llevada bajo control telefónico al Parque Irekua, donde permaneció aislada.

Mientras la víctima estaba incomunicada, los delincuentes se contactaron con sus familiares para exigir un rescate, asegurando que la joven había sido secuestrada. Al no poder comunicarse con ella, el temor de la familia aumentó y la extorsión resultó creíble.

El padre de la joven, conductor de una aplicación de transporte, alertó a sus compañeros, quienes iniciaron una búsqueda por distintos puntos de la ciudad. Según el relato, un audio enviado por los delincuentes permitió deducir que la joven se encontraba en un parque, debido a los sonidos ambientales que se escuchaban de fondo.

Varios choferes recorrieron áreas verdes hasta que uno de ellos logró localizar a la adolescente, quien se encontraba sana y salva. Posteriormente fue resguardada y trasladada con su familia.

El chofer entrevistado señaló que ese día quedó marcado en su memoria, no solo por la explosión registrada en la ciudad, sino por la movilización ciudadana que permitió frustrar un secuestro virtual.