Morena pide enviar exhorto a Claudia Sheinbaum

Irapuato, Guanajuato.- La fracción morenista del Ayuntamiento de Irapuato propuso enviar un exhorto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para solicitar el reforzamiento de las condiciones de seguridad en el municipio, ante los recientes hechos de violencia registrados en la comunidad de Loma de Flores, zona limítrofe entre los municipio de Salamanca e Irapuato.

Durante la sesión de Ayuntamiento, el regidor Ignacio Morales expuso la necesidad de que desde la Federación se implementen medidas más fuertes e intensas para atender la problemática de inseguridad que, dijo, afecta desde hace años a Irapuato y a Guanajuato en general.

En su intervención, el edil destacó como referencia el reforzamiento de la seguridad pública en Michoacán, particularmente en el municipio de Morelia, donde, señaló, los homicidios dolosos que oscilaban entre 22 y 25 en los meses de noviembre y diciembre lograron reducirse de manera significativa. Asimismo, mencionó la presencia activa de secretarios de Estado y mandos federales, como los titulares de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como ejemplo del alcance de las estrategias federales.

“Yo creo que también debe gravar algo muy fuerte lo que dicen los secretarios de Estado; Guanajuato tiene que tomar medidas más fuertes desde la Federación”, expresó el regidor, al tiempo que exhortó a que el oficio sea firmado por todo el pleno del Ayuntamiento y dirigido directamente a la presidenta de la República.

En atención a la propuesta, se sugirió que el documento sea elaborado y analizado a través de la Comisión de Seguridad Pública, Gobierno y Movilidad, para posteriormente ser firmado por todos los integrantes del Ayuntamiento, incluida la presidenta municipal, y formalizarlo como un acuerdo institucional.