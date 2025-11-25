Reprogramarán entrega de la Tarjeta Violeta en la capital

El cierre de carreteras afectó el traslado de las tarjetas; está pendiente nueva fecha

Velio Ortega25 noviembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Guanajuato, a través del Instituto Municipal de Atención Integral para las Mujeres, informa que la entrega de la Tarjeta Violeta programada para este jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas en el Auditorio de la Yerbabuena, será reprogramada debido a un incidente logístico ajeno por completo a la administración municipal.

El banco responsable de la emisión y envío de las tarjetas notificó que, por los cierres carreteros registrados a nivel nacional, las unidades que transportan los plásticos no pudieron llegar a Guanajuato Capital en los tiempos programados.

Las 2,500 tarjetas destinadas a las beneficiarias están listas y en resguardo del banco. En cuanto las condiciones de transporte lo permitan, se reanudará la entrega en una nueva fecha que será comunicada oportunamente a todas las mujeres registradas.

Agradecemos profundamente la comprensión y paciencia de cada beneficiaria. Nuestro compromiso con las mujeres de Guanajuato Capital permanece firme. Esta pausa es temporal; el apoyo se mantiene intacto.

