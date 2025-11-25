Aumentan seis delitos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? presentó su más reciente reporte de incidencia delictiva correspondiente a octubre de 2025, en el que se advierte un aumento en seis delitos que ya superaron las cifras registradas durante todo el año 2024, aun faltando más de un mes para concluir el año.

De acuerdo con el análisis del organismo, los delitos que más incrementaron en 2025 son: feminicidio con un aumento del 200 por ciento, secuestro con 100 por ciento de incremento, extorsión con 94 por ciento, violación 19 por ciento, y lesiones dolosas con 27 por ciento. Estos indicadores colocan a Irapuato entre los municipios con mayor incidencia delictiva en el estado de Guanajuato, con 12 de 16 delitos por encima de la media estatal.

La extorsión se consolidó como uno de los principales focos de alerta. Durante 2025, ocho de los diez meses presentaron incrementos mensuales, acumulando un aumento del 94 por ciento respecto al año anterior. Solo en octubre se abrieron 16 carpetas, un 129 por ciento más que en el mismo mes de 2024, afirmó el observatorio.

El organismo señaló que en Irapuato se concentra el 16 por ciento del total de extorsiones del estado, lo que refleja la necesidad urgente de reforzar la atención a este delito que afecta tanto a ciudadanos como a comercios.

Aunque octubre no registró nuevos casos, el feminicidio es el delito con el mayor crecimiento porcentual del año, al aumentar 200 por ciento respecto a 2024. El municipio acumula el 27 por ciento de las carpetas de investigación por feminicidio en Guanajuato, superando ampliamente la media estatal, según se informó en el reporte del observatorio.

El delito de secuestro señaló el informe, también presenta un panorama alarmante, con un incremento del 100 por ciento en lo que va del año. Irapuato concentra seis carpetas de investigación, cifra que representa el 60 por ciento de los secuestros cometidos en todo Guanajuato durante 2025. Junto con Salamanca y Valle de Santiago, el municipio forma parte del reducido grupo donde este delito sigue presente.

El delito de violación tuvo un repunte del 19 por ciento en el acumulado anual, en lo que va del año, se registran 21 carpetas, la mayoría por violación simple. Irapuato representa el 16 por ciento de las denuncias estatales por este delito.

No todos los indicadores fueron negativos. El robo de vehículo es el único delito que no ha presentado incrementos mensuales durante el año, acumulando nueve meses a la baja y uno con cifras iguales. También se observan disminuciones en homicidio doloso, robo con violencia y violencia familiar, en la comparación de octubre 2025 vs octubre 2024.

El informe de Irapuato ¿Cómo Vamos? evidencia que, pese a ciertos avances en delitos patrimoniales, y ante el cambio de timón por parte de la presidenta municipal Lorena Alfaro, al remover de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a Ricardo Benavides y a nombrar a María del Consuelo Cruz Galindo, la violencia de género, la extorsión y los delitos de alto impacto mantienen en alerta al municipio.