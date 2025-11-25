Las Huertas se certifica como colonia responsable del cuidado de sus mascotas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La colonia Las Huertas se suma al programa “Colonias Responsables del Cuidado de sus Mascotas”, que impulsa el Gobierno de Irapuato a través de la Dirección de Salud y la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI). Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la convivencia comunitaria, promover la tenencia responsable y reducir riesgos sanitarios y accidentes.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, agradeció al equipo de Promotores de Bienestar Animal por asumir el compromiso de mantener este logro comunitario, destacando que su labor será clave para dar aviso oportuno a las autoridades ante cualquier situación de riesgo, como animales abandonados, casos de maltrato o posibles brotes sanitarios.

“Felicidades por todo ese trabajo que realizan, por la sensibilidad con la que llevan a cabo esta certificación de colonia responsable de sus mascotas. No son los únicos; hemos visitado muchas colonias y comunidades rurales que también cuentan con esta certificación. Es un aprendizaje, porque en el amor que damos a nuestras mascotas se refleja también la armonía con la que vivimos en familia”, destacó.

Ana Lilia Aguirre, integrante del Comité Responsable de sus Mascotas, resaltó la importancia de concientizar a las y los vecinos sobre el cuidado de sus animales de compañía, pues forman parte de sus familias.

“No hablan, pero tienen sentimientos, dan amor y deben recibir amor. Hay que darles de comer, cuidarlos y no maltratarlos. La verdad, estuvo muy padre esto que nos ofreció el CANI, y que además sea gratuito es increíble”, comentó.

Desde 2023 a la fecha, el programa ha beneficiado a más de 11 colonias y comunidades, entre ellas: Las Heras Segunda Sección, Las Américas, La Magisterial, Villas de San Cayetano, Tamahula, Valencianita, Pozo de Parras, La Garrida, Renovación, Aldama y ahora Las Huertas.