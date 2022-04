“Representar a la mujer penjamense para mí es un honor”; Estefanía Tafoya

Pénjamo, Guanajuato.- Estefanía Guadalupe Tafoya Duarte de 22 años de edad originaria del municipio de Pénjamo y estudiante de la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial en la UPP, es la reina electa de Pénjamo y sus Fiestas de mayo 2022.

En entrevista la orgullosa representante de la belleza de Pénjamo, nos contó un poco de su sentir ante este nombramiento.

¿Qué te motivo a participar en este certamen?

Era un sueño que desde muy chica yo tenía, era algo que yo veía y me erizaba la piel viendo a las otras chicas concursar, además para mi será un honor representar a la mujer penjamense ya que la mujer penjamense es muy emprendedora, trabajadora y muy inteligente por eso me motive y quiero hacer algo por el municipio quiero ayudar y que vean que el ser reina no es solo ser bonita si no porque vas a ayudar al municipio y aportaras algo.

¿Quiénes han sido tu fuente de inspiración?

Mi hermana y mi familia fueron los pilares, ellos siempre me han apoyado, pero también dije cuando yo vi a una chica que se llama Paulina, cuando yo este grande quiero ser como ella, quiero ser reina y me acuerdo mucho porque es una chica muy guapa y fue mi total fuente de inspiración dije lo quiero y lo tengo que hacer un día.

¿Para ti que se siente ser la representante de la belleza de Pénjamo?

Esto es muy emocionante, se siente súper padre a pesar de todo lo que dicen bueno o malo yo creo que la experiencia de concursar ya nadie me lo quita y el representar a la mujer penjamense es un honor, siento una felicidad que no puedo explicarles.

¿Qué dificultades atravesaste?

A los comentarios, críticas y chismes, pero creo que más que verlo como dificultades me dieron el valor para salir adelante, tengo 1 año y 8 meses yendo a terapia y es un proceso largo que me ha ayudado, es por ello que comentarios negativos no me han tirado y talvez suene muy narcisista, pero se quién soy y sé que el esfuerzo que yo le he invertido a mi salud y a mi vida.

¿Cuáles son tus proyectos como reina de Pénjamo?

Siento que nos falta mucha empatía a la sociedad y me gustaría trabajar en esa parte, el alcalde también nos señaló que él tiene muchos proyectos lo que le hacía falta eran manos, entonces espero que en esta ocasión no le sobre ningún proyecto y lo que lo sobren sean manos para trabajar arduamente.

¿Qué es lo que harás para que tu nombre se quede en la mente y corazones de los penjamenses después de tu reinado?

Voy a trabajar mucho, voy a apoyar y voy a demostrarles que el ser reina no es solo portar un título, banda y corona quiero dejar huella en todos los penjamenses y que si alguien necesita algo tenga la confianza de acercarse conmigo y me diga lo que necesita, quiero que la gente no se deje guiar por lo que dicen de mi de que soy presumida o prepotente por que no lo soy, si alguien necesita ayuda yo podre apoyarlos de una u otra manera.

Según tu criterio por orden de importancia, ¿Cómo ordenarías esta lista?: belleza física, preparación académica, personalidad y espiritualidad

Para mí lo más importante es la espitualidad, porque si tienes espíritu grande y confías en ti vas a lograr muchísimas cosas a mí no me sirve de nada ser la más hermosa del mundo y creerme perfecta si no tengo esa empatía y este espíritu de ayuda, la personalidad estaría en segundo lugar, después la prepara ración académica iría en tercer lugar porque si es importante, pero conozco gente que ni primaria tienen y son eminencias y por ultimo la belleza física, también importa pero no lo es todo.

¿Qué cambiarias de Pénjamo?

Yo no cambiaría nada, amo mi municipio, yo creo que cuando uno está fuera de él se extraña, yo no estuve aquí un tiempo y cuando me decían cosas de Pénjamo yo decía orgullosa, que aquí nací.

¿Que pueden esperar los penjamenses de ti?

Mucha ayuda y mucha solidaridad de mi parte, tendrán mucha empatía y voy a trabajar por hacer algo para Pénjamo.

Estefanía concluyó esta entrevista agradeciéndole principalmente a su hermana Jessica que ha sido su fuente de inspiración al igual que sus padres, externó su eterno agradecimiento a toda su familia, a sus amigos y conocidos en esta nueva etapa de su vida.