Reportan fosa clandestina en predio presuntamente abandonado en Silao

Silao, Guanajuato.- Bolsas con restos humanos fueron encontrados en la comunidad de San Diego el Grande, aledaña a la carretera Silao-Trejo. Extraoficialmente se habla de al menos diez cuerpos en una fosa al interior de un predio presuntamente abandonado.

Las autoridades se movilizaron cerca de las 7 de la tarde del martes para atender un reporte de posibles cuerpos en el inmueble. Tanto la Policía Municipal, como personal del Ejército Mexicano establecieron un perímetro para mantener bajo resguardo el lugar. Mientras que se solicitó la presencia de la Fiscalía General para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las labores de búsqueda continúan activas y aún no hay información que confirme el número exacto de cuerpos ni demás datos, por lo que serán las autoridades las que emitan un comunicado al respecto con base en sus averiguaciones.

Contexto:

La zona entre Irapuato y Silao ha sido escenario de múltiples hallazgos este año de fosas clandestinas, relacionadas con la carretera Irapuato-Silao. El hallazgo más reciente fue el ubicado a principios de octubre en el poblado deMolinos de Santa Ana en Irapuato.

De acuerdo a la información proporcionada por el colectivo Hasta Encontrarte, fueron varios puntos, ubicados en una vivienda de la calle 20 de Noviembre, donde se encontraron fosas con restos humanos incluyendo prendas y objetos personales.