Fiscalía confirma 3 cuerpos hasta el momento en fosa de Silao

Continúan trabajos periciales; no se descarta la localización de más indicios de restos humanos

Redacción Notus26 noviembre, 2025

Silao, Guanajuato.- La Fiscalía General determinó que hasta el momento, los restos humanos encontrados en una finca en la comunidad de San Diego el Grande, por la carretera Silao-Irapuato corresponden a 3 personas. La investigación aún no concluye, por lo que no descartan la localización de otras posibles víctimas.

Los avances del caso serán informados de manera oportuna, según la institución. Asimismo, ya se comenzó a establecer comunicación con las familias de las personas, por lo que, al parecer, las identidades han sido verificadas. El Servicio Médico Forense está trabajando en un análisis especializado para develar las causas de muerte, entre otras cuestiones.

Otras fosas encontradas cerca de la carretera Silao-Irapuato

“Tatuajes y prendas localizadas el día 01 de Octubre de 2025, en Molinos de Santa Ana, Irapuato”, así la descripción de al menos 13 a 15 cuerpos, entre ellos dos mujeres, localizados en una fosa clandestina, en una casa de una comunidad de Irapuato.

 

