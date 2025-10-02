Encuentran fosa clandestina: podrían ser de 13 a 15 cuerpos

Irapuato Guanajuato

“Tatuajes y prendas localizadas el día de hoy 01 de Octubre de 2025, en Molinos de Santa Ana, Irapuato”, así la descripción de al menos 13 a 15 cuerpos, entre ellos dos mujeres, localizados en una fosa clandestina, en una casa de una comunidad de Irapuato.

De acuerdo a la información proporcionada por el colectivo Hasta Encontrarte, fueron varios puntos, ubicados en una vivienda de la calle 20 de Noviembre, donde fueron encontradas varias fosas clandestinas con restos humanos, hasta el momento los restos de 6 personas, aunque la cifra sería mayor por el número de prendas que había.

“Si identificas alguna prenda o artículo comunícate directamente a la página por favor”, dice el texto que señala con fotografías algunas identificaciones y tatuajes de las víctimas, entre ellas 5 hombres y una mujer.

El colectivo informó que los hallazgos, fueron realizados a las 5:50 de la tarde, de este miércoles, aunque podrían seguir encontrando más víctimas.

Entre las fotografías apareció una identificación a nombre de María Guadalupe Aguilar Estrada, Marcela Berenice Calderón Domínguez, José María Tapia Calderón, Emilio, Víctor Manuel Delgado, cómo las identificaciones que se podían leer, además de varias extremidades con tatuajes y al menos 13 gorras distintas que podrían ser de la misma cantidad de hombres más 2 mujeres.

En relación a lo qué paso, no se dieron más detalles si hubo detenidos o existen datos que pudieran determinar el tiempo de muerte de los cuerpos, porque algunos aún estaban “frescos”.