Alcalde de Celaya se reunió con “malosos del crimen organizado”

Celaya, Guanajuato.- “La persona que me llevó me dijo muy asustada que estuvieron a punto de matarnos”, dijo el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, al ser entrevistado y señalar que tuvo una reunión con integrantes de un grupo delictivo y que, porque fue hace tiempo no denunció a la fiscalía del Estado, pero ni estaban enterados en la federación, incluyendo el Ejército Mexicano.

El edil de MORENA, en una entrevista para N+ dijo “y me llevaron con los empresarios que también tuve pequeños roces con ellos. Les explicaba, llegó un momento en que tuve que salir, que por X razón ya no salimos y la persona que me llevó muy asustada me dijo que, pues que estuvieron a punto de matarnos, que me puse muy loco”.

Y el reportero lo cuestiona “Cuando usted se refiere a empresarios, ¿son integrantes del crimen organizado?” y Juan Miguel Ramírez responde “Sí, o sea, me llevaron con ellos diciendo que eran empresarios”.

El alcalde morenista, expresó que “pero, por ejemplo, con este, con esas experiencias que he tenido, en un momento les decía a ustedes que ojalá los delincuentes fueran como los de las películas, que respetan a las familias y que nada más van contra los malosos.

Yo lo decía en ese sentido porque yo no quería y no quiero que a mi familia le pase algo. Yo asumí este riesgo y voy a seguir así. No necesito, no necesito ahora cualquier cosa que pase, informarle a la fiscalía.

En su tiempo le informé al gobierno federal, a la Secretaría de Seguridad, a SEDEN, etcétera. En su tiempo he hecho, he hecho las declaraciones y he pedido intervenciones. Principalmente lo hice en ese entonces con el gobierno federal”.

El presidente municipal, dijo que en su tiempo denunció cuando era presidente electo, “Y entonces llegó un momento que estuvo muy difícil la situación y la persona que me ayudó pues le pidió que en otro momento nos reuniéramos y ya con mas a fuerzas, por más, nos salimos de ahí.

Y ya después cuando estábamos ya de vuelta juntos, solos, fue cuando él me dijo, oye pues te pusiste bien loco, nos iban a matar. Y yo le dije, pues yo creo que a los dos no, ¿verdad? Y le digo, no es por valentía, sino porque yo decidí venir a llegar al pueblo y por eso voy a hacerlo. Sé los riesgos y los asumo todos”.

Y recalcó “Yo nunca he tenido acuerdos con el crimen organizado, no los tendré, no los he tenido y prefiero en un momento dado, si la situación es muy difícil, pues sacar a mi familia de aquí y seguir trabajando”.