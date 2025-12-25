Recordando artistas guanajuatenses que han partido este 2025

Guanajuato.- Este 2025 fue un año de despedidas en el estado. Desde artistas consagradas y representativas del regional mexicano a nivel nacional hasta jóvenes que se abrían camino en el género urbano y que ya habían marcado su huella en el gremio local partieron dejando una parte de su esencia musical en los guanajuatenses.

A principios de enero, la comunidad musical lamentó el deceso de Fernando Jiménez Nieves, mejor conocido como ‘El Colorín’, miembro de la Banda Real, quien fue privado de la vida en Salvatierra. Aunque era originario de Querétaro, su legado se consolidó en la región y se ganó un espacio en el corazón de sus admiradores y compañeros. El grupo Montes de Durango expresó sus condolencias, destacando la invaluable colaboración de Fernando en la composición y producción de sus dos álbumes más recientes.

Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, fue víctima de un ataque armado dentro de su vivienda en Irapuato el 31 de mayo. El regional mexicano expresó: “ahora cantarás desde el cielo como lo hiciste aquí en la Tierra… Te vamos a extrañar machín.”

Amalia Macías fue una reconocida cantante y actriz mexicana, una de las voces más representativas de la canción ranchera a nivel nacional que se despidió del mundo terrenal el 24 de julio, al parecer por su avanzada edad. El estilo de la irapuatense era considerado recio y emotivo. Murió a los 91 años y fue despedida con una emotiva ceremonia en Irapuato.

El grupo Xtenso del Norte sufrió dos pérdidas en el año. La primera fue en marzo, con Diego ‘Sax’ Armando, a cargo del saxofón y miembro muy querido para la banda. Su hermano y vocalista Fran Santibáñez fue atropellado en la carretera Salamanca Irapuato en septiembre, su ausencia significó otro golpe para Xtenso del Norte. Sus compañeros no pierden la oportunidad de recordarlos en sus presentaciones y en días especiales.

El vocalista y fundador de Los Terribles de Bravo falleció luego de caer a un barranco cerca del panteón de Cuchicuato. Graciano Rodríguez Montes, un ícono musical de la comunidad que colaboró con las agrupaciones Los Rodríguez de Cuchicuato y La Herencia de Cuchicuato.

Paco, integrante de la banda San Cristóbal y originario de rancho nuevo de la Cruz perdió la vida siendo víctima colateral de una balacera en Irapuato ocurrida en junio. El joven cantaba y animaba en los eventos musicales, pese a que apenas iba iniciando en su carrera su pasión por la música marcó su partida.

Julio Morales y Cheko Hernández, músicos independientes y miembros de la comunidad de rap 456 Clan con varias composiciones aún por lanzarse, fueron atacados a balazos en Valle de Santiago el 18 de octubre. “Gracias por tanto, por la música, por la amistad y por la inspiración que dejaron en cada verso”, expresaron sus allegados.

Juan Luis Martínez alias ‘El Bosho’, destacado por su carisma y energía dentro y fuera del escenario en Grupo Dorado de Abasolo, fue privado de la vida mientras se encontraba en una discusión por un percance vial a finales de octubre. Su muerte significó un vacío tanto en los abasolenses como en el bajío, ya que fue muy querido en el gremio musical y como persona.