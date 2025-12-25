Pénjamo cierra el año sin deuda y con inversión histórica en obra pública

Pénjamo, Guanajuato.- Bajo la premisa de que “Pénjamo es fuerte por su historia, pero su verdadero carácter está en su gente”, la Alcaldesa Yozajamby Molina encabezó la última conferencia matutina del año, donde presentó un balance de los primeros meses de gestión caracterizados por el saneamiento financiero, el orden administrativo y una inversión pública sin precedentes.

Durante la presentación de resultados, Molina destacó que el Gobierno Municipal 2024-2027 ha logrado romper la inercia del pasado. Gracias a una disciplina financiera rigurosa, se confirmó que el municipio no solicitó deuda pública ni adelanto de participaciones para el cierre de año, garantizando aguinaldos y operatividad al 100%.

Además, la eficiencia en áreas como Catastro permitió una recaudación extra de 5 millones de pesos, recursos que fueron redirigidos directamente a obra pública.

Infraestructura que transforma vidas

En materia de infraestructura, la edil informó que el 2025 cierra con una inversión superior a los 169 millones de pesos, materializados en más de 120 acciones de obra en cabecera y comunidades. Entre las obras de mayor impacto social destacan la pavimentación de la el acceso a la colonia Miguel Hidalgo, la calle Circuito Joaquín Pardavé en las canchitas del Tolento, así como la urbanización de la calle Zapotera, atendiendo rezagos históricos en la conectividad urbana.

Asimismo, se subrayó la inversión de 15 millones de pesos exclusivos para Santa Ana Pacueco, que incluyeron la pavimentación de la calle Romita, la ampliación de las gavetas del panteón y el saneamiento de 6 kilómetros del Río Lerma.

Seguridad y Bienestar Social

En el eje de seguridad, Molina enfatizó la política de “salvar vidas por encima de la popularidad”. Gracias a la implementación de operativos de alcoholimetría y uso de casco, Pénjamo logró una disminución del 36% en accidentes viales, pasando de 298 incidentes en 2024 a 191 en el presente año.

“No se trata solo de cifras, se trata de familias que hoy están completas”, señaló la Alcaldesa, quien también destacó la creación de la Dirección de Derechos Humanos y la atención a más de 900 mujeres a través del Centro Libre, brindando asesoría jurídica y psicológica.

Visión 2026: Vivienda y Ciudad

Para finalizar, Yozajamby Molina adelantó que el 2026 será el año de la consolidación. Se anunció la gestión del polígono “Lomas de Churipitzeo”, un proyecto de vivienda vertical que contempla 300 unidades con una inversión estimada de 180 millones de pesos, beneficiando a más de 1,200 penjamenses.

“Este 2025 pusimos los cimientos, limpiamos la casa y pusimos orden. El 2026 será para celebrar nuestros 12 años como ciudad recuperando el orgullo de ser penjamenses”, concluyó.