Cada 10 horas se detecta una toma de huachicol en Guanajuato

Guanajuato.- El robo de hidrocarburo es uno de los principales problemas del estado. La frecuencia de hallazgos ubica a Guanajuato en uno de los puntos críticos del país. De acuerdo con el reporte del observatorio ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal IGAVIM, durante este 2025 se localiza una perforación ilegal en los ductos de PEMEX cada 10 horas con 5 minutos.

Las estadísticas revelan un incremento del 6.02 por ciento en la entidad durante el periodo de enero a septiembre. Mientras que en 2024 se registraron 615 tomas, este año la cifra ya escaló a 652.

Este dato contrasta drásticamente con el panorama federal, ya que, según los registros de PEMEX, a nivel nacional el hallazgo de tomas clandestinas disminuyó un 12.81 por ciento en comparación con el año pasado. Sin embargo, Guanajuato se mantiene con un perfil alto de incidencia, sumándose a estados como Baja California, Hidalgo y Querétaro, que presentan una tendencia al alza este 2025.

Pénjamo, líder de huachicol

A nivel estatal, Pénjamo se ha consolidado como el lugar más frecuente para el daño de la infraestructura petrolera, sumando por sí solo 264 tomas clandestinas hasta septiembre, es decir casi una toma por día.

La lista de los puntos con mayor vulnerabilidad en el estado se completa de la siguiente manera:

Cortazar: 92 tomas

Villagrán: 82 tomas

Abasolo: 59 tomas

Irapuato: 33 tomas

Salamanca: 22 tomas

León: 9 tomas

Actualmente, Guanajuato se posiciona como el tercer lugar nacional en robo de combustible, solo por debajo de Jalisco e Hidalgo.

De enero a septiembre de 2025 se identificaron 7 mil 008 tomas clandestinas en todo México, lo que representa una disminución del 12.8 por ciento comparado con el año anterior. Si en Guanajuato el hallazgo es cada 10 horas, en México la realidad es que Pemex identifica una toma clandestina cada 56 minutos con 15 segundos. Al parecer, pese a esfuerzos operativos, el robo de hidrocarburos no se detiene, representando un riesgo nacional.