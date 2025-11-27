Proyectan “Luz de Las Libres” en Casa Cuévano

Guanajuato, Guanajuato.- En el marco del Día Nacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue proyectado en Casa Cuévano el documental “Luz de Las Libres”, un testimonio sobre la lucha constante por los derechos de las mujeres en Guanajuato.

El acto también fue realizado como festejo del aniversario 25 de la creación de Las Libres, organización feminista de la capital.

El cortometraje, resultado de una iniciativa conjunta entre Las Libres e Hispanics in Philanthropy, narra la historia de Luz María Pérez Ríos, una mujer que desde su comunidad en San José de la Luz encontró en la red de acompañamiento de Las Libres un refugio, una voz y una alternativa frente a la violencia estructural. A través de su testimonio, el documental visibiliza cómo la solidaridad feminista se convierte en resistencia, y cómo las mujeres organizadas pueden ser motor de cambio en territorios marcados por conservadurismos y desigualdades.

La sala de Casa Cuévano se llenó con activistas, amigas, y aliadas. Fue una celebración de 25 años de lucha de Las Libres, de todas las mujeres que construyen comunidad, acompañan desde el activismo y defienden el derecho a decidir sobre sus cuerpos, a vivir sin violencia, a ser escuchadas.

Al concluir la función, se celebró un conversatorio sobre el camino de Las Libres, las voces de quienes han vivido la violencia, la discriminación y la vulnerabilidad y que exigen justicia, visibilidad y políticas reales. Fue un espacio de escucha, acompañamiento y convocatoria colectiva a la sociedad guanajuatense.

“Este documental es un testimonio vivo de la sororidad que salva vidas”, dijo Verónica Cruz Sánchez, fundadora de Las Libres. “Cada historia que mostramos es una luz que sigue alumbrando caminos para miles de mujeres que aún viven con miedo.”

Para Casa Cuévano, este evento representa su compromiso con la cultura, la memoria y los derechos humanos, señaló su director, Salvador González.

Sobre Las Libres

Fundada en el año 2000 en el estado de Guanajuato, Las Libres nació como respuesta ciudadana ante reformas legales que criminalizaban el aborto aún en casos de violación. Desde entonces, se convirtió en una organización pionera en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y jóvenes, promoviendo abortos seguros, acompañamiento integral, acceso a la justicia, educación sexual y la construcción de redes comunitarias de apoyo.

Durante más de dos décadas han trabajado por la despenalización del aborto, la protección de víctimas de violencia de género, y la erradicación del estigma que rodea la autonomía reproductiva. Su labor ha transformado vidas, fortalecido comunidades y movido conciencias en una sociedad marcada por la violencia, la desigualdad y el tabú.