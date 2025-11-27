A punta de pistola roban camioneta de 450 mil pesos en San Luis de la Paz

San Luis de la Paz, Guanajuato.- La acción inmediata del Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública logró recuperar una camioneta que había sido robada, valuada en 450 mil pesos.

El hecho ocurrió cuando los integrantes de esta división, realizaban un patrullaje e identificaron un vehículo Jetta color gris que avanzaba de manera normal y que realizó un giro inesperado apenas observó la presencia policial.

Mientras los oficiales ampliaban su recorrido para verificar lo que ocurría, una camioneta Pick-Up cargada con llantas apareció a la distancia.

A un costado de la unidad, un hombre pedía ayuda y explicó que, momentos antes, había sido despojado de su vehículo por dos sujetos que descendieron del Jetta; uno de ellos incluso había realizado detonaciones de arma de fuego para obligarlo a huir y resguardarse entre la vegetación del lugar.

Los oficiales activaron un operativo de búsqueda que permitió localizar la camioneta tres kilómetros adelante, abandonada en una zona rural. Aunque los responsables ya no estaban en el lugar, la unidad y la mercancía fueron aseguradas conforme a los protocolos.

La víctima fue acompañada hasta un lugar en la cabecera municipal, donde recibió orientación, apoyo y seguimiento especializado. El caso quedó registrado en la línea 800 TE-CUIDO, con el folio correspondiente.