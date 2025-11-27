Iban a trabajar; fallecen 9 jornaleros en carretera León-Salamanca

El choque entre un tráiler y una camioneta que transportaba trabajadores del campo cerca de la caseta de Mendoza en Salamanca dejó 9 personas sin vida y dos gravemente heridas

Redacción Notus27 noviembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- Alrededor de las 6 de la mañana se reportó un choque entre un tráiler y una camioneta que transportaba trabajadores del campo, presuntamente provenientes de Pocitos de Corrales en Comonfort dejó a 9 personas sin vida y dos más gravemente lesionadas. El accidente ocurrió en la carretera León-Salamanca, a la altura de San José de Mendoza.

Los primeros reportes indican que el impacto entre la Van y el camión de carga fue en dirección a Salamanca. Las personas a bordo de la camioneta salieron disparadas y algunas murieron en el momento. La Guardia Nacional y Policía Municipal de Salamanca acordonaron la zona luego de atender el llamado. Cuando los paramédicos revisaron a los involucrados, confirmaron que varios no contaban con signos vitales.

Ambos vehículos registraron daños irreparables. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, aunque se presume que el conductor del camión de carga realizó una maniobra prohibida. Serán los peritos y la Fiscalía del Estado quienes se encarguen de esclarecer el incidente. Por su parte, la SEMEFO arribó para el traslado de cuerpos y posteriormente la autopsia de las víctimas mortales.

