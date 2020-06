PRI responsabiliza a Gerardo Sánchez y otros en toma de instalaciones

Guanajuato, Gto.- El PRI en Guanajuato, culpó y reprobó las acciones de miembros de Rescatemos Guanajuato, una corriente encabezada por Gerardo Sánchez García y que al parecer estuvo soportada por el ex alcalde de Pénjamo, Jacobo Manríquez, el hotelero irapuatense Armando de la Cruz Uribe Valle, Rafael García del Horno ex delegado de la CNC y María Fuentes Amaro ex candidata a diputada local para tomar las instalaciones.

En una acción violenta en la que participaron alrededor de 20 personas, fueron “tomadas” por momentos las instalaciones de la sede estatal del partido, argumentando que eran integrantes de la Confederación Nacional Campesina CNC, quienes al parecer fueron contratados para localizar los expedientes de las planillas para consejeros políticos municipales.

Dentro de la manifestación, fueron utilizados palos y piedras, aunque se dijo y según el propio comunicado del PRI, fue que Jacobo Manríquez estuvo pagando dinero a los “rijosos” orquestado por Armando de la Cruz Uribe Valle quien dio alojo a los “manifestantes” en su hotel.

Aunado a la órdenes y organización del ex candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez García quien presuntamente podría ser el responsable directo del “ataque” a las instalaciones del PRI

Comunicado PRI:

REPRUEBA PRI TOMA VIOLENTA DE SU SEDE ESTATAL

Priistas que se ostentaron como miembros de Rescatemos Guanajuato, una corriente encabezada por Gerardo Sánchez García, tomaron con uso de violencia las instalaciones de la sede estatal del partido.

Los priistas que irrumpieron en el edificio sede del Comité Directivo Estatal (CDE) se ostentaron como militantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y contaron con el apoyo de una veintena de jóvenes provistos de palos, cadenas y aerosoles -quienes recibieron dinero al interior del partido de manos de Jacobo Manríquez-, aunque el personal de vigilancia no opuso resistencia.

Quienes irrumpieron en la sede estatal del partido abrieron con lujo de violencia la puerta de madera ubicada en la parte alta del inmueble, la cual está catalogada por el INAH como patrimonio cultural. Abrieron de manera violenta puertas de las diferentes Secretarías del Partido, abriendo escritorios y archiveros, como se puede apreciar en varias grabaciones que serán presentadas como pruebas en las denuncias que se habrán de presentar ante las autoridades correspondientes.

La dirigencia del partido reprueba lo acontecido y lamenta que la corriente política en cuestión haya optado por reventar una elección en lugar de trabajar y presentar planillas para participar en el proceso de renovación de los consejos políticos municipales.

La instrucción para los miembros de Rescatemos Guanajuato comentaron algunos de sus integrantes, fue localizar los expedientes de las planillas para consejeros políticos municipales que se registraron el día de ayer y que fue el producto del trabajo de los 46 comités municipales del partido y de 8000 militantes que integran los 46 consejos políticos municipales. Información que para su desgracia ya estaba bajo resguardo, para la continuación del proceso.

Por comentarios de militantes, se pudo establecer que desde hace días miembros de Rescatemos Guanajuato planeaban la acción que ejecutaron ayer con apoyo de 20 jóvenes que fueron concentrados previamente en el hotel Flamingo de Irapuato, propiedad de Armando de la Cruz Uribe Valle, mientras que otros más procedían de Pénjamo y León, convocados por Rafael García del Horno, Jacobo Manríquez y por María Fuentes Amaro.

Para el PRI, a quedado claro que este tipo de acciones recurrentes no es la manera de proceder en un partido y, tras informar de los hechos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la instrucción de éste fue la de presentar los recursos a que haya lugar, tanto penales como estatutarios.

Ofrecemos una disculpa a los habitantes de Guanajuato capital por los inconvenientes viales que se propiciaron con esta acción violenta, que lejos de fortalecer al partido lo debilita, como si esa fuera la intención.