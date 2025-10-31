Presidenta de Villagrán destaca sus “influencias políticas” en acuerdo de campesinos

Villagrán, Guanajuato.- Al igual que afines al partido morenista, la presidenta de Villagrán, Cinthia Teniente, enalteció el obrar de la presidenta Claudia Sheinbaum por el desenlace de los bloqueos campesinos. Su ‘influencia’ como aparente intermediaria entre el gobierno federal y los agricultores, la hizo supuestamente merecedora a una medalla del acuerdo alcanzado.

La esposa del senador Emmanuel Reyes, que se encontraba de viaje durante los momentos críticos de la lucha del campo, mencionó sus “relaciones políticas” como un punto de ayuda crucial para la resolución. Teniente, al parecer, atañó parte del crédito por el conflicto nacional a su administración por contactar a funcionarios como su cónyuge.

“Apenas concluí mi entrega de apoyo, sostuve conversaciones con el presidente de la comisión de economía, Emmanuel Reyes Carmona con la Senadora Malú Mícher, ambos guanajuatenses. Les externé el sentimiento y desesperación de cada una y cada uno de nuestros hermanos productores que tenían tomadas las carreteras.

Me confirmaron que se habían sostenido llamadas con Gobernación para pedir resolver la problemática y que muy probablemente habría respuesta durante las próximas horas.

Hoy me desperté con mensajes de los senadores, donde me confirmaban que Leonel Cota, subsecretario de Agricultura durante la madrugada, y el equipo de Gobernación habían alcanzado acuerdos, lográndose un apoyo adicional por cada tonelada de 950 pesos.

Hoy les digo a todas las y los productores de Villagrán y de Guanajuato, siempre que yo pueda intervenir y que mis relaciones políticas puedan abonar, aunque sea en un granito, siempre estarán a sus apreciables órdenes.”