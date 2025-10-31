“Generación Z” convoca a marcha pacífica; los señalan como panistas disfrazados

Con la bandera de One Peace, el movimiento apartidista de jóvenes que realizarán una protesta pacífica contra el gobierno actual fue “funado” y relacionado con Acción Juvenil

Daniela Solórzano31 octubre, 2025

México.-  Con la bandera de One Piece, “Generación Z” es un movimiento de jóvenes apartidistas contra el Gobierno actual de México, según expresaron en sus redes sociales. La marcha pacífica del 15 de noviembre, fue criticada, señalándolos como panistas disfrazados, miembros de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil.

Memes de Los Simpsons, canciones de Molotov, publicaciones aparentemente borradas de “El INE no se toca” y el uso indiscriminado de IA serían, supuestamente, la prueba de su filiación de derecha, poniendo en duda que realmente pertenecieran a la generación Z. Además de que se les ha vinculado con La Marea Rosa, movimiento en respuesta de las reformas electorales en el sexenio de López Obrador.

Algunos comentarios acerca de “Generación Z”:

‘A falta de cuadros, los señores fachos se autonombran “Generación Z” (algo que jamás haríamos, wtf 💀). Tienen que explicar quién es Luffy, escriben como boomers,y usan la IA como si fuera powerpoint.

Ofenden a la gen z que estamos politizadxs y con causas sociales. Ahora hasta intentan suplantarnos… ¿para amenazar?

Qué cringe, acá ni decimos “plata”.’

