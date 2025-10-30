Senador de MORENA se cuelga medalla de campesinos, mientras andaba en avión

Villagrán, Guanajuato.- Como si se tratará de un logro personal el senador de MORENA, Emmanuel Reyes Carmona se alzó con la medalla del acuerdo de campesinos y el gobierno federal, al decir que “A lograr acuerdo para que el gobierno, adicionalmente apoye con 950 por tonelada concluyen los bloqueos.

El senador, al igual que su esposa Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, la presidenta municipal de Villagrán, donde él, fue regidor, se alzaron un supuesto logro a favor del bienestar del campo, cuando por ejemplo, en estos días que estaban bloqueadas las carreteras de Guanajuato, subió fotos viajando en avió y no estuvo en ninguna de las mesas de trabajo con los productores.

“Por lo que mi compañera y amiga, la Senadora Malú Micher, como integrante de esta comisión y como parte de la comisión de economía, atendió de inmediato el llamado, por lo que sostuvo llamadas telefónicas con la Titular de la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, para intervenir por todas las personas productoras del campo mexicano, en especial por las y los guanajuatenses.

Aunque no estuve físicamente, por atender otros compromisos de la comisión que presido en el estado de Nuevo León, nos mantuvo informados en todo momento, y esta llamada contó con el respaldo de su servidor y de la mayoría legislativa, integrada por morena, verde y PT”, dijo el senador.